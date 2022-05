Martine CANY

Je travaille actuellement dans le secteur du logement social, en tant que chargée d'opérations de réhabilitation pour Seine-Saint-Denis habitat (ex Office Public de l'Habitat de la Seine Saint Denis).



J'ai une première expérience de 5 ans en tant que responsable de programmes dans le service Constructions Neuves de la SA HLM Pierres et Lumières. J'assurais le suivi des opérations de constructions neuves et d'acquisitions-amélioration.



Diplômée de l'ESC Bordeaux, j'ai poursuivi ma formation à l'Institut d'Urbanisme de Paris pour me spécialiser dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme. J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de la SEMAPA (Société d'économie mixte d'aménagement de Paris), sur 2 projets d'aménagement dans le 13ème arrondissement de Paris : la ZAC Bédier-Porte d'Ivry (Grand Projet de Rénovation Urbaine) et l'éco-ZAC Gare de Rungis.



J'ai diverses expériences à l'étranger (Canada, Angleterre, Etats-Unis) et un très bon niveau d'anglais.



Mes compétences :

Logement social

Urbanisme

Suivi des marchés

Gestion budgétaire

Recherche de financement

Étude de faisabilité de projets

Négociation

Gestion de projet

Suivi de chantiers

Réhabilitation

Financement de projet

Construction

Concertation