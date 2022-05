Www.c-moderne.com

Ici, en Normandie, nous travaillons la communication dans tous les sens depuis 1996.

Martine Cartier : Conceptrice éditoriale, rédactrice et fouilleuse d’idées.

Claire Montémont : Conseillère, attachée de presse et passeuse de mots.

Avec nous : Des partenaires free-lance et des agences, créatifs, productifs et disponibles : graphistes, illustrateurs, photographes, développeurs multimédia…



le conseil

C’est poser la réflexion, définir la stratégie, les objectifs, les moyens, le calendrier, le budget… C’est classique, mais indispensable pour être juste et efficace !

Nous partons de vous, de vos valeurs, de votre champ de communication, de vos attentes et de celles de vos publics, pour définir concrètement les axes et les messages de votre communication : stratégie, plan de communication.



L’accompagnement

Nous sommes à vos côtés à des moments clés, lors de changements, de mutations, d’évènements, de lancements d’opérations : conseil et assistance

le concept

C’est traduire en mots et en images un univers de communication qui vous ressemble, pour exprimer qui vous êtes de façon sincère et différente. Trouver le bon équilibre, inventer pour vous différencier et donner du souffle à votre communication.

Pour ce faire, nous faisons appel aux créatifs à qui nous donnons notre confiance. C’est le moment de la direction artistique pour orienter et préparer la création graphique : briefs créatifs



Le message

C’est le temps de la conception éditoriale des outils, la forme qu’ils prendront, les mots qu’ils diront, la complémentarité entre eux.

C’est aussi le travail de rédaction, d’accroches, la recherche de mots-clés et d’un vocabulaire approprié, d’un argumentaire, d’un communiqué, la rédaction d’un script ou d’un scénario et de tous les contenus qui vont structurer les messages média, hors média et néomédia.



