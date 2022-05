Martine COMAILLS

• Management d’une équipe de 5 personnes (Concepteurs pédagogiques, développeur flash, Chefs de projet) pour la conception et production de contenu e-learning

• Ingénierie pédagogique de dispositif de formation

• Pilotage des projets de mix formation (e-learning, classe virtuelle, tutorat,…)

• Assistance à Maîtrise d’ouvrage et pilotage de projets complexes

• Veille pédagogique et technologique pour l’innovation de programme de formation



Mes compétences :

AMOA

Classe virtuelle

Flash

Formation

Formation à distance

Pilotage

Pilotage projets

Projets complexes

Tutorat

Web

E-learning