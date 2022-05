Martine COUDRAY

Contrôleur Financier, Juridique et Commercial très expérimentée, bilingue Français Anglais.

Mon autonomie, mes capacités d'adaptation, ma rigueur toute en diplomatie sont des qualités appréciées par mes différents collaborateurs tout au long de mon parcours professionnel.

Mon point fort et ma passion : les relations humaines.

Mes qualités rédactionnelles et oratoires m'ont permis de mener avec succès mes différentes présentations et négociations de dossiers (budgets, projets divers). Je suis tout à fait à l'aise lors de prise de parole en public (j'ai fait du théâtre et de l'expression corporelle au Conservatoire d'Art Dramatique de Grenoble, ça aide !)

Je souhaite mettre à votre disposition les fruits de ma longue expérience et mes compétences.

Rencontrons nous !

Accomplished Financial Controller with strong and significant experience bilingual French English prepared to challenge.

My adaptation and communication abilities, my unquestionable commitment and real desire to deliver for the business have always been appreciated.

My ability to listen, understand situation and come up with sound suggestions and solutions allowed me to be seen as a strong business partner.

Known as hardworking and efficient under pressure, I couple financial knowledge with commercial awareness and strategic thinking.



Mes compétences :

Conseil en management

Gestion

Formation

Finance

Business Objects

Consolidation

Esprit d'équipe

Analyse financière

Comptabilité

Budget et Controlling

Force de proposition

Reporting financier

Contrôle de gestion