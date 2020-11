La relation humaine est au coeur de mon travail de psychologue clinicienne. J'aide et accompagne les personnes vers un mieux-être, une meilleure gestion et compréhension de leurs problématiques.



Je reçois des adultes, enfants, adolescents, couples.

Et je propose des supervisions individuelles et/ou en groupe pour les professionnels de l'aide et du soin qui rencontrent des difficultés dans leur pratique.



Mes compétences :

Psychothérapie

Supervision