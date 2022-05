Martine DAVID

Je suis en charge de l'élaboration et de la mise en place de projets dans le domaine de la formation pour la vente, marketing et scientifique, pour les entreprises du secteur de la santé, afin d'atteindre les objectifs business etablis

J'analyse les besoins, bâtis plans d'action adaptés et en assure l'execution ou recute les ressources nécessaires .

Je suis amenée également à identifier les collaborateurs possédant les compétences nécessaires pour la formation pour ensuite les coacher et les faire évoluer dans leur action locale.

Je collabore avec les départements marketing, médicaux, réglementaires et ventes pour le lancement des nouveaux produits stratégiques

Force de proposition, ce qui m'attrire dans mon métier c 'est le travail d'équipe avec une approche multiculturelle.

J'appréçis de pourvoir avoir un impact sur le développement professionnel de mes interlocuteurs



Mes compétences :

Technique de vente

Vente

Biotechnologies

Management

Industrie pharmaceutique

Coaching

Formation

eLearning

Microsoft Office

Medical Devices

International training

Customer Relationship Management