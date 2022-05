Martine DENET

SECRETAIRE DE DIRECTION



MES COMPETENCES



- Gérer une structure de direction PME/PMI,



- Manager une équipe de travail / Gérer toutes situations relationnelles en entreprise/Gérer un réseau de bénévoles,



- Accueillir téléphoniquement et physiquement des visiteurs, les conseiller, les orienter,



- Organiser un poste de travail,



- Trier, enregistrer et distribuer du courrier



- Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Internet, Powerpoint, OrthoExpert, EBP Gestion Commerciale, Medic'Or, QUALIAC)



- Organiser la logistique, l’information et la publicité d’un projet,



- Gérer les stocks, les achats, les ventes, le suivi des commandes,



- Gérer l'administration du personnel,



- Gérer la comptabilité jusqu'au rapprochement bancaire et plus,



- Préparer des plannings de travail, de voyage, des salons,



- Gérer la partie commerciale d'un magasin,



- Assurer la partie technique et l'entretien des appareils auditifs.



MES FORMATIONS



2017: Formation approche DPA( Développement du Pouvoir Agir)

2017: Formation Gestion du stress face à un public spécifique

2012: Formation Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle - Pôle Emploi

Janvier 2010 / Décembre 2011:

- Préparation CQPM Attachée de gestion dans une structure de direction (+ 430 heures de cours BTS Assistante Gestion - Ecole PIGIER-LYON-69)



Avril 2008 / Août 2009 :

- Formation au métier de Secrétaire Assistante niveau IV: Centre LAENNEC–Irigny-69



Octobre 2007-Mars 2008 :

- Préparatoire spécifique au métier d’Agent d’accueil Secrétaire CRP LADAPT-Lyon-69



2007:

- Formation bureautique / Informatique Word/Excel IFFRA - Saint Priest-69



2006:

- Formation sur le thème: «Développement Personnel» AFOVIE - Lyon-69



1980:

- BTAO Horticulture - sous option Production floral - Les Pont-de-Cé-49

1978:

-BEP Horticulture - sous option Production Florale - Auray-56



MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Novembre 2016 à aujourd'hui: Chargée des Solidarités - Association ARIS CAP EMPLOI BESANÇON 25: Accompagnement vers l'emploi de personnes ayant une RQTH/Organisation, création et animation de rencontres/Gestion du réseau de bénévoles/Création d'outils pour valoriser quantitativement et qualitativement l'action/ Contrat CUI-CAE donc disponible à l'emploi sans préavis à donner.



1er octobre 2012 à Septembre 2014: Conseillère en Insertion professionnelle - Pôle Emploi - MOLSHEIM - 67



Novembre 2010 / Juin 2012: Secrétaire N+2 / Chargés d'affaires BU Nucléaire Groupe BCM + Assistante Administrative du Responsable désigné CEFRI - Gestion administrative 150 salariés Sécurité/Formations/Visites Médicales Renforcées - Société BOCCARD-Villeurbanne-69



Septembre 2010 à Novembre 2010: EVS Ecole primaire de la Soie-Décines Charpieu-69



Septembre 2009 / Mai 2010: Assistante Audiorothésiste/Audition Santé/ Saint genis Laval(69)



Juin / juillet 2009:

Stage « Secrétaire Assistante »/Les Quatre fontaines/Maison de retraite à Saint Laurent de Mûre/69



Janvier 2009:

-Stage en entreprise « Secrétaire Assistante »/Orthodontiste Mr Maissiat/Vénissieux (Tenir le standard tout en accueillant jusqu’à 140 patients par jour, prendre les RV, créer des tableaux sur Excel, faire le travail bureautique…)



Février / Mars 2008 :

-Stage « Agent d’accueil/Secrétariat »/Orthodontiste Mr Maissiat



1987-2006:

-Responsable de projets artistiques / Comédies musicales/Lyon/69 - (Organiser des équipes de travail, gérer les plannings de répétitions, des RV avec les responsables de Sécurité, location matériel, fabrication des costumes…)



-Conseillère en relation d’aide dans différents cadres associatifs/Lyon/69



-Animatrice en bibliothèque écoles dans différentes écoles/ Saint Priest/69



1981-1987:

-Aide ménagère à domicile auprès des personnes âgées/Lyon et Caluire/69



Mes compétences :

autonome

Créative

dynamique

Patiente

Persévérante