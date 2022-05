Martine DERIGON

Femme, cinquantaine passée mais toujours autant d'énergie et de passion pour mon métier...

Chose rare assez aujourd'hui pour le souligner, j'ai passé les 3/4 de ma carrière professionnelle dans la même Société, avec cependant une évolution dans mon métier, à la base Commerciale, aujourd'hui je suis Responsable Communication, Marketing et accueil clients

Le 28 février 2014 et après 40 ans d'un métier passion je vais fermer la porte de l entreprise et commencer le reste de ma vie !!!!



La sculpture va devenir l'occupation principale du reste de ma vie et laisser libre cours à ma création sans contrainte est un très beau projet de vie non ?





marketing B/B

Gestion accueil clients

Management d équipes

Graphiste (Famille Adobe)

Gestion budget MKg

ceramique