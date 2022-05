Martine DEROUINEAU

Passionnée par la conduite de projet, je souhaite développer de nouvelles modalités pédagogiques dans les parcours de formation (FOAD, E-Learning, parcours hybride). Je suis à l'écoute d'opportunités dans le secteur du e-learning et de la formation professionnelle initiale et continue..







Mes compétences :

Ingénierie de formation

Conduite de projet

Apprentissage

Animation d'équipe

Ingénierie pédagogique

Coordination de dispositif formation

Formation professionnelle par alternance

Dispositif de Mobilité Européenne

Senibilisation au handicap

Outils pédagogiques innovants

Evaluation

Analyse des besoins

Modélisation de parcours de formation à distance

Outils de collaboration à distance et de veille