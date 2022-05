Assistante commerciale trilingue (anglais, espagnol, allemand scolaire) :

- centralisant les demandes étrangères

- assurant la coordination avec les Responsables de zone France et Export

- intervenant ponctuellement sur projets spécifiques France (préparation salons, emailing d'informations...)

- participant à des groupes de travail d'amélioration des processus



- Administration des ventes Export (enregistrement commandes, planification livraisons, utilisation des techniques du commerce international)



ATOUTS : les langues étrangères / les bonnes relations commerciales / l'organisation / la rapidité / l'expérience



BOUYER SYSTEMES = spécialiste français reconnu et innovant, conçoit, fabrique, installe et maintient vos solutions de sonorisation à travers le monde

Email : martine.diouron@bouyer.com



Mes compétences :

Export

International