Martine DRISSI

Du magasin de détail alimentaire à la production fruitière, en passant par l' activité grossiste, puis plateforme de distribution centrale d' achats, j' ai une expérience non stop de 30 ans , remontant la filière fruits et légumes.



Une capacité de transport complète cette expérience commerciale, par une expérience logistique.



en poste depuis 5 ans à la produstion/expédition dans une coopérative fruitière dans les Coteaux du Lyonnais, je suis à l' écoute de tout projet où mon expérience variée dans la filière F&L sera mise à profit, dans un poste d' encadrement, y compris l' animation commerciale.



Mes compétences :

Animation

Animation commerciale

Commerciale

Encadrement

Fruits et légumes

Logistique

Nouveau

Organisation

Responsable commerciale