Sandrine DUSSART

Producteur, groupement de producteurs, importateur et expéditeur.

Nos produits : Fraise (Gariguette, Ciflorette, Charlotte, Mara, Mariguette, Ronde... & Import) et les Fruits Rouges (framboises rouges et jaunes, groseilles rouges blanches ou à maquereaux, mures, myrtilles, cassis, airelles) en frais toute l'année (notre production mais aussi Espagne, Maroc, Portugal, Belgique, Hollande, Allemangne, Pérou, Argentine, Chili, Méxique, Guatemala, Uruguay...), la Chataigne et le Marron (frais et pré-cuits s/vide), la Noisette Fraîche et sèche, la Noix Fraîche & Sèche, l'Amande...

Notre clientèle : Les centrales d'achats (GMS) et les grossistes essentiellement en France mais aussi en Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse...



Nos projets : Pérenniser, progresser, innover, investir, convaincre, motiver, anticiper...

Nous travaillons constamment :

A l'amélioration de la qualité,

A l'allongement de la saison de production tout en respectant l'environnement,

A redonner l'envie à nos jeunes producteurs d'augmenter les volumes de récolte en les accompagnant dans cette démarche,

A faire évoluer et à améliorer notre gamme produit,

A convaincre nos clients et partenaires du bien-fondé et du meilleur devenir de notre collaboration



Mes compétences :

Vente

Agroalimentaire

Développement commercial

Communication

Négociation

Achats

Management