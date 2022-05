Martine DROUART

Préparation au métier de correcteur-relecteur-réviseur*, mais aussi toutes opérations de formation, communication, conseil, assistance, audit, coaching, recrutement, réalisation d’études, de veilles destinées aux entreprises, administrations, personnes morales publiques ou privées, physiques ou morales, l’organisation de rencontres consacrées à la formation, à la communication et l’animation de groupes

— Un espace virtuel permettant aux utilisateurs de se former, d’échanger et de se documenter sur des thématiques proposées (mise en place : fin 2019)

— Des conseils et une assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication ;

— Une plateforme de prévention et de lutte contre l’isolement et la perte de confiance en soi chez les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou en réinsertion : conseil, accompagnement, formation, passeport de compétences et toutes actions pouvant être appliquées dans ce cadre précis (activité spécifique participant à la recherche d’une utilité sociale). Mise en place fin 2019.

* Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93830562183



Correction, édition, formation, enseignement

Compétence relationnelle