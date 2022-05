Martine ERARD

Le Vilain Petit Canard, vous connaissez?

L'histoire, très certainement mais mon site, c'est moins sûr, alors laissez moi me présenter.

Je m'appelle Martine. Je suis une professionnelle de l'écoute. Mon credo: la différence.

D'abord la différence mal vécue de ceux qui parlent avec moi :"ils ne sont pas comme...", ils voudraient être "normaux", mais aussi "ma différence j'y tiens mais qu'elle est difficile à vivre"

Et puis il y a ma différence à moi! J'ai forgé ma méthode grâce à ma formation mais aussi grâce à ma pratique: 20 ans au contact de personnes allergiques aux psys et pourtant obligées de consulter, ça rend modeste!

Une autre différence: mon mode de fonctionnement. Bien sûr, les consultations peuvent se faire dans mon bureau mais également de façon plus originale et plus flexible, par chat et par webcam.De cette manière, je m'adapte à mes interlocuteurs, je vais "chez eux"

Ce que je vous dis fait écho? Trouvez plus d'informations sur mon site vilainpetitcanard.fr



Mes compétences :

Ecoute

Innovation