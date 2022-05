Martine EZZINE

Ma spécialité est le développement des ventes de services B to B en Ressources Humaines avec suivi de projets et création de nouveaux services.



Des services de qualité, l'écoute, le respect du client, une organisation sans faille me permettent de progresser avec l'équipe commerciale et de développer le CA. et la notoriété de l'entreprise.



J'ai consolidé mes connaissances en Stratégie, Management et Marketing Digital en 2014 chez IFOCOP.

Grâce à cette formation,mon bon sens autodidacte, intuitif, est devenu maitrisé et dirigé, avec la connaissance d'outils d'analyses qui optimisent les stratégies de développement .



Les clients sont ma priorité, je suis orientée satisfaction clients et qualité des services ce qui permet d'élargir l'offre.