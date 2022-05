Martine HUREL CASTELNAU

Bordeaux :

Lycée Montesquieu Bac littéraire A2 mention A.Bien

Faculté de Droit Bordeaux : Maitrise Droit Privé et DESS Droit des Affaires et Fiscalité.

Paris:

Inspection à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel,

Enseignante en Droit et Economie/Gestion des entreprises

Administrateur spécial près des tribunaux Protection des Majeurs, mandataire ad hoc de mineurs

Formation Médiateur à l'A.N.M, rue Tiquetonne, Paris 2ème arr.

I.R.T.S Aquitaine en 2011 obtention du CNC de MJPM

Auteur Multimédia de chroniques juridiques Information droit de la Famille, de la consommation et des contrats.



Mes compétences :

Développement durable

Droit

Economie

Environnement

Médiation

Surendettement

Droit des affaires