Martine IOST

Je gère des projets de formation de A à Z, de la conception des outils pédagogiques jusqu'à l'animation en salle de formation ou en auditorium. Du suivi financier au suivi d'avancement du projet.

Si le projet demande un déploiement important, je suis accompagnée d'une équipe de formateurs indépendants avec lesquels je travaille en toute confiance depuis des années .



Exemples d'outils pédagogiques :

• Base école construite avec Assima

• Jeux de rôle pour découvrir et mieux apprendre

• Cahier d'exercices adapter au métier de l'apprenant

• Fiches techniques synthétiques pour ceux qui aiment aller à l'essentiel

• Support détaillé au pas à pas pour rassurer dans les matières techniques

• Fil conducteur souvent sous la forme d'un diaporama à projeter pour structurer la formation (si nous sommes plusieurs à animer, le discours doit être homogène)

• Animations qui peuvent servir d'aide en ligne (Assima ou Captivate) et permettent de réviser tranquillement



Après le feu vert du client,

• formation des formateurs qui devront se partager les sessions d'information ou de formation,

• animation des sessions en salle ou en auditorium,

• suivi du projet et des équipes avec le client

• élaboration de statistiques sur la satisfaction



Mes compétences :

Bureautique

Assima

Chef de projets

Conception pédagogique

SAP CRM4, CRM7 ISU

Visite médicale

Storyline

Adobe Captivate

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique