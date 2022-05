Martine LASSERRE

Je suis chef de projet en informatique avec plus de 20 ans d'expérience tant en MOE qu'en MOA.



Mes principaux secteurs d'activité sont :

- la grande distribution

- l'industrie

- l'énergie



J'ai lors de ces années acquis une réelle expertise dans la gestion de projet et les systèmes mainframe tant en entreprise qu’en SSII.



Mes capacités de manager lors des différents projets m'ont amené à animer des équipes hétérogènes et à conduire des projets de grande envergure tels qu’une GPAO complète chez Bally France ou encore l’harmonisation des données du référentiel chez Carrefour.



Mes compétences :

AMOA

Bridge

Chef de projet

Chef de projet informatique

Informatique

Musique

Musique classique

Opéra

Randonnées