Marylor DESSERME

Bonjour et bienvenu sur mon profil,



J'ai longtemps étudié le Feng shui en passant par les diverses écoles (new âge en particulier); puis j'ai approfondi le Feng Shui traditionnel et me suis formée dans les grandes écoles.

Expert en Feng shui Traditionnel, j'effectue des analyses sur place ou à distance dans le monde entier depuis plusieurs années.

Apporter un mieux être, améliorer les divers domaines de la vie des autres est enrichissant à bien des niveaux.



Mais l'expertise feng shui se fait aussi sur le lieu de travail (commerce, boutique, bureaux, entreprises, locaux) ; les administrations, bâtiments publics, etc.



N'hésitez pas à me contacter pour m'exposer votre projet, je vous dirais ce qu'il est possible d'envisager ou non grâce au feng shui





www.feng-shui-conseil.fr

contact@feng-shui-conseil.fr



A bientôt