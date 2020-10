Maryvéronique LECOQ

Après un BTS Communication, je me suis réorientée vers le graphisme puis le Motion Design qui m'ont permis de laisser libre cours à ma créativité et de découvrir une multitude de choses. Toujours en quête d'apprendre, je multiplie les expériences et cultive mon oeil graphique afin de proposer des projets viables mais originaux.



Souriante, attentive et surtout très motivée, j'ai à mon actif plusieurs expériences professionnelles qui se sont toujours très bien passées. Je n'hésite pas à m'investir pleinement pour mener à bien chacune des missions que l'on me confie.



Portfolio en ligne : www.maryveronique-lecoq.com