Mathieu DOUBEY

Manager du pôle SEO, webanalyse et RP qui compte actuellement 10 personnes chez WAM Référencement, je suis en également chef de projet SEO senior chez WAM Référencement depuis octobre 2015.



Précédemment consultant webmarketing chez Brioude Internet pendant plus de 5 ans, je suis diplômé de la Licence Pro Référenceur et Rédacteur Web de l'IUT de Mulhouse en Alsace (suivie en alternance dans l'entreprise Première Place à Mulhouse).



Passionné par le web et curieux de nature, j'aime m'informer à travers une veille active sur mon métier notamment via des professionnels étrangers tels que Rand Fishkin, Danny Sullivan, John Muller, Gary Illyes ou Will Critchlow.



Également titulaire d'un DUT Services et Réseaux de Communication j'ai pu acquérir des compétences en création de sites web (programmation, graphisme, communication).



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous semble intéressant ou si vous avez simplement des questions relatives à mon poste actuel !



See you soon =)



Mes compétences :

SMO

Rédaction Web

SEO

SEM

Gestion de projet

Webmarketing

Référencement

Web 2.0

Internet

Informatique