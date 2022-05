Mathilde LORDONNÉ

Diplomée en océanographie, je possède aujourd'hui des compétences dans l'éducation à l'environnement marin mais aussi dans le domaine de la gestion et la protection des écosystèmes.

Educatrice environnement depuis 2012 au Centre de Découverte du Monde Marin, mes missions actuelles sont :

la conception, préparation et réalisation de projets éducatifs à destination du public scolaire (primaires, collèges et lycées)

l'animations scientifiques à destination du grand public et loisir jeune.

la conception d’outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents pédagogiques, etc.)

le montage technique et financier des projets éducatifs, élaboration des budgets prévisionnels et suivi budgétaire

le développement de partenariats éducatifs dans le cadre du projet MEDITES Méditerranée Diffusion des Techniques et des Sciences



http://www.doyoubuzz.com/mathilde-lordonne



Mes compétences :

Biologie

biologie marine

Écologie

Écologie marine

Environnement

Environnement marin

Océanographie