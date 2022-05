Mathilde LUAIS

De formation Ecole de Commerce ISEG M.B.A. Marketing Management, j'ai une expérience de 7 ans en tant que Chargée de mission communication/ chargée de développement sur Nantes.

Précédemment en charge de la communication et événementiel pour un caviste /e-caviste du 44, j'étais en charge de toute la communication de la cave (boutique et site e-commerce) et interlocutrice privilégiée des événements et projets BtoC et BtoB.



Chargée de développement pour un cabinet d'expertise-comptable depuis septembre 2015.



Mon métier en quelques mots :

- aider les entreprises à définir une stratégie de développement pour dynamiser une gamme de produits existants ou accompagner le lancement d'un produit

- accompagner les forces de ventes en leur créant des outils pratiques et concrets pour développer leur chiffre d’affaire : analyser leurs cibles, créer les bons messages en accord avec leur produits ou leurs services, développer la notoriété de l’entreprise ...



Véritable « touche-à-tout » du e-commerce, j’apporte aussi mon savoir-faire de plus de 5 ans dans le numérique pour accompagner les entreprises sur le chemin du digital (rédaction de blog institutionnel, gestion simple de plateforme e-commerce, stratégie web, gestion de campagne adwords et SEO...).



Dernière actu

2017:

Formation Gérer son efficacité professionnelle à Angers

2015 :

Formation en référencement naturel et cursus Community Manager avec l'Agence 404 à Nantes



Membre du réseau APCOM

Mes compétences :

ECommerce

Public relations

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion commerciale

Relationnel

CRM INES

Efficacité énergétique

Accompagnement

Référencement naturel