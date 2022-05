Mathilde MARRE

J'ai suivi un cursus en système d'information (Miage et Master SIC à l'IAE de la Sorbonne). Je travaille depuis près de 7 ans dans une société d'assurance actuellement en tant que chef de projet. J'ai acquis une compétence en pilotage de projet sur différents types de projets (Gestion de la relation client, marketing, en forfait etc., CMMI2) aussi bien sur des activités de pilotages IT que sur des activités d'organisation et de déploiement.



Mes compétences :

Assurance

Microsoft CRM

Pilotage

Pilotage projet