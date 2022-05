Mathilde MICHEL

Bonjour !



Depuis Juillet 2010, je vis pleinement ma passion pour les arômes en étant Chargée de projet pour les produits laitiers au sein de la société Symrise.



Au cours des 6 premiers mois de l'année 2010, je suis partie en Angleterre afin d'effectuer un stage avec le programme Léonardo Da Vinci. Ce stage s'est déroulé dans l'entreprise IFF (International Flavors and Fragances) à Haverhill. Je m'occupais des différentes applications boissons alcoolisées et non alcoolisées.



En 2009, j'ai obtenue ma licence professionnelle IPCA option Aromatique Alimentaire au sein du groupe ISIPCA (Versailles). J'ai effectué mon alternance dans la société SYMRISE où j'étais affectée dans l'application d'arômes sur crèmes glacées et sorbets.



Le domaine des arômes me passionne énormément et je voudrais y découvrir toutes les facettes comme les applications salées ou les autres applications sucrées.