Mathilde MONTORO

Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, d'approche cognitiviste, comportementaliste et développementaliste.



Ma formation de psychologue vise l'intervention auprès d'enfants, d'adolescents, de leurs familles ainsi qu'auprès des professionnels du domaine. répondre à des besoins en matière de prévention, d'évaluation psychologique, de diagnostic, d'expertise, de suivi psychologique, d'accompagnement psychopédagogique, de guidance parentale, de formation (notamment auprès d'équipes éducatives) et de recherche appliquée.



Mes interventions en libéral s'effectuent principalement auprès d'enfants et d'adolescents atteints de troubles envahissants du développement, de troubles des apprentissages et de troubles du comportement.

J'ai choisi de me former à des méthodes telles que l'ABA/ABA VB, TEACCH, PECS, aux stratégies éducatives et à l'intégration sensorielle, avec l'objectif de m'approcher au plus près des besoins d'enfants souffrants de troubles envahissants du développement.



la prise en compte des dimensions cognitives, émotionnelles, relationnelles, motivationnelles et éducatives de l'enfant et de l'adolescent, dans une approche clinique. Cette approche globale du jeune me permet ainsi de mieux appréhender son fonctionnement et de lui proposer des stratégies thérapeutiques adaptées et individualisées.



L’accompagnement tend à faire évoluer l’enfant sur ces différents plans, et implique un dialogue, des échanges soutenus avec les parents.



Mes compétences :

Développement de l'enfant

Enfant

Methodes

Psychologue

Bilan psychologique

Psychothérapie