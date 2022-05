Mathilde MORIERES

Mathilde Morières est réalisatrice de documentaires, de courts métrages, de films pour l’évènementiel et le théâtre, et chef monteuse. Elle oriente très vite son travail autour de créations artistiques, ainsi parmi les thèmes de ses documentaires, on trouve : la musique improvisée et la poésie dans "Rimbaud, Illuminations sonores" 2005, un dialogue entre la musique de Jean Morières et la peinture d’André-Pierre Arnal dans "Le souffle et le Geste" 2009, ou encore les réseaux alternatifs du rock en Europe dans "Ensauvager la vie, 5000km de rock et de contestation" 2008, découvert au festival Filmer la musique et projeté aux Transmusicales de Rennes.



Au théâtre, elle signe la création vidéo pour la mise en scène de Régis Mardon de "La Musica Deuxième" de Duras, créée pour Avignon 2008 et jouée au Théâtre Essaion toute la saison 2009-2010.

Elle collabore avec le Collectif In Vitro, et sa directrice artistique Julie Deliquet dès 2008, sur la maquette "Amorphe", et poursuit ce travail de création vidéo sur la pièce de Lagarce "Derniers Remords avant l’oubli", prix du Public du Théâtre 13 Jeune Metteur en scène en 2009, programmée au Théâtre Mouffetard en 2010. Le collectif est en création de son nouveau spectacle "Nous sommes seuls maintenant" sur lequel elle mêle travail documentaire et implication comme vidéaste.



La ville de Saint Ouen lui confie en 2009, pour l’inauguration de la Médiathèque Persepolis, la réalisation de deux films et la direction artistique de la partie vidéo de l’évènement.



Depuis plus de dix ans, elle travaille comme monteuse de documentaires pour la télévision, parmi lesquels "La neuvième" et "Talmud" de Pierre-Henry Salfati, "Yéyé Révolution" de Michel Royer, "Les nouveaux conteurs" de Pierre-François Didek et Daniel Sauvage, "Le cinéma selon Dali" et "Empreinte : Hélène Carrère d’Encausse" de Marie-Domnique Montel et Christopher Jones…



Elle cadre et réalise les trucage de tous ses films, et des films qu’elle monte si nécessaire.



Mes compétences :

Moyens vidéo au service du Spectacle

Chef monteuse (Avid, Final Cut...)

Réalisation de films

After effects