Mathilde NGO NOUNGA

D'abord Ingénieur en Plasturgie Industrielle, j'ai consolidé mes compétences par un Mastère Spécialisé en tant que Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle.



En 4 années d'expérience, j'ai réalisé des missions de très grande envergure dans différentes entreprises dans les domaines de l'automobile, du ferroviaire, de la métallurgie et de l'énergie. Les résultats ont été à chaque fois très satisfaisants.



Mes compétences se situent dans le domaine de la qualité projet, fournisseur, client ou l'amélioration continue.



Mes capacités et atouts s'appuient sur plusieurs axes :

- La maîtrise des techniques de caractérisation physico-chimique des matières plastiques,

- La maîtrise des techniques de fabrication de pièces plastiques (injection, extrusion, thermoformage...),

- La maîtrise de la mise en application des outils et méthodologies d'amélioration continue (DMAIC, 6sigma, analyses statistiques (MSP, MSA, cartes de contrôle...), 5S, KAIZEN, KANBAN, 8D, Ishikawa, ...)

- le management des équipes projets, la conduite de changement.



N'hésitez pas à me contacter pour d'amples informations, je serai ravie d'échanger avec vous de vive voix.









Mes compétences :

Gestion de projet

Mise en place des outils d'amélioration continue

Caractérisation des matières plastiques

Assurance qualité fournisseur et client

Techniques de fabrication de pièces plastiques

Solidworks

Six Sigma

Sieges

Kanban

Extrusion

Autocad

SMED

PPAP

Moldflow

Mobile Switching Centre

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Passport

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Kaizen

ISO 900X Standard

DMAIC

Audit

APQP