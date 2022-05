Mathilde OTTAVIANO

Entrepreneur dans le textile prêt-à-porter moyen/haut de gamme et grande distribution. Spécialisée dans le sourcing, l'achat, et la production. Agent pour des marques et importateurs français qui souhaitent faire fabriquer à l'étranger.



Solide expérience sur le terrain des fournisseurs asiatiques (Chine, Inde, Bangladesh) après 6 ans d'expatriation à Hong Kong. Bonne connaissance du PAP féminin, mais aussi masculin et enfants : maille tricotée cachemire, chaîne et trame, maille coupée cousue. Du full-container destiné aux GMS aux lignes mode et luxe de designers.



Mes clients me font confiance pour gérer l'intégralité des process de leurs productions à l'international, depuis le développement des produits jusqu'à l'expédition.



Mes compétences :

