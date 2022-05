Lionel BLIN

Après 9 ans d'expérience professionnelle, je souhaite me lancer le défi de l'entrepreneuriat. Issu d'un environnement artisanal (parents) et ayant réalisé un 3ème cycle en entrepreneuriat à l'ESCP Europe, j'ai longtemps hésité à me lancer avant de franchir le pas.

A 32 ans je souhaite sortir du confort du salariat, des contraintes managériales et actionnariales pour mettre en œuvre MES propres idées et décisions…

De part mon diplôme principal (Ingénieur ENSAM) et mon expérience chez Doméo, ma volonté s'oriente vers la reprise d'une entreprise artisanale "technique". Je me suis arrêté sur le secteur de la Plomberie / Chauffage / Génie Climatique.

Si vous avez un contact d'entreprise à reprendre dans la région lyonnaise (Nord, Ouest et Sud) ou bien l'Ouest de la Loire, n'hésitez pas à m'en faire part.



_____________________



- Double diplôme Ingénieur ENSAM (2005) et Mastère spécialisé Innover & Entreprendre ESCP-EAP (2006)

- 5 ans d'expérience professionnelle en tant que Consultant en Management & Organisation.

Compétences développées : Gestion de projets / affaires, transformation / optimisation d'activités...

- 4 années d'expérience en tant que Responsable Projets et Qualité dans une entreprise de gestion des urgences à l'habitat.

Compétences développées : Gestion de projets / Relation client / Qualité / Management



Mes compétences :

Conseil

Business development

Ingénieur

Service clients

Centre d'appel

Relation clients

Pilotage de projets

Conseil en organisation