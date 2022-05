Mathilde PIERRON

Je m 'appelle Mathilde , j'ai 23 ans je suis jeune , dynamique, je n'ai pas peur de travailler et d'apprendre de nouvelles compétences. Mon expérience professionnelle ne demande qu'a se développer. J'aime travailler en groupe , être autonome et prendre des initiatives. Grâce à la polyvalence que j'ai pu acquérir le changement et les différentes taches ne me font pas peur.



Mes compétences :

Autonomie et initiative

Polyvalente Passionnée Jeune Motivée

Energie

Envie d'apprendre et d'évoluer

Dynamique de groupe