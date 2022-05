Mathilde RAIKEM

J'ai évolué dans le domaine du tourisme suite à un BTS Tourisme, d'une année de voyage, puis d'une Licence Marketing et Vente en Tourisme de Loisirs, effectuée au sein de l'hôtel Kyriad Chambéry centre. Je suis à la recherche d'un emploi d'assistante web marketing ou tout autre emploi en lien avec le tourisme.







Mes compétences :

Conception de Produits

Vente

Accueil physique et téléphonique

Organisée et méthodique

Pack office

Sérieuse et ouverte

Adaptabilité à des publics divers

Amadeus

Création supports de communication

WinHotel

Webmarketing

Tourisme

Internet

Communication