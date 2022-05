Mathilde RICHARD

Psychosociologue des organisations je me suis spécialisée sur les questions en lien avec la prévention/ gestion des Risques Psychosociaux en entreprise, et plus largement la santé et la qualité de vie au travail. Je travaille aujourd'hui en tant que consultante indépendante.



Je souhaite mettre à profit mes connaissances afin de contribuer à la construction de nouveaux équilibres entre l’économique et le social au sein des entreprises/organisations.

En effet, la santé des salariés est en lien direct avec la productivité et la rentabilité des organisations. Les actions de prévention primaires (audit de situation pour déterminer les facteurs déterminants dans l'apparition de ces risques, sensibilisations, ateliers, formations, etc.) me semblent dont être primordiales et devraient être mis en place le plus largement possible.

D'autre part, une démarche collective et participative et qualitativ me semble appropriée pour aborder des « situations-problèmes » et être en mesure d’y apporter des solutions pérennes et adaptées. Les questions complexes en lien avec la santé au travail ont tout intérêt à susciter des réponses privilégiant l’adhésion des individus et collectifs de travail, le bien-être des individus au travail étant un des principaux leviers de leur performance et donc de la performance de l’entreprise.



Fiable, autonome et réactive, j'aurai à coeur de mener à bien la mission que vous me confierez.



N'hésitez pas à me contacter

mathilderichard92@gmail.com







Mes compétences :

Recrutement

Psychologie du travail

Psychologie sociale

Risques psychosociaux

Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement du changement

Conseil

Psychologie

Accompagnement