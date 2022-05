Mathilde ROBERT

Future diplômée de SKEMA Business School (2013), je m'oriente vers une carrière web.



Je suis actuellement en apprentissage en tant que consultante junior web chez Lemon Interactive, agence web, basée à Roubaix et Paris.



J'ai effectuée une année de césure à Paris (2011-2012) en stage chez Accenture France, en tant que consultante service marketing recrutement.

Je suis en parallèle mon Master 2 Spécialité Marketing sur le campus lillois de SKEMA BS. A la fin de ma première année, j'ai effectuée un stage en tant qu'attachée de presse chargée de développement marketing au sein de l'entreprise Kaliform SA, spécialisée en coaching professionnel et coaching de vie.



Pour toute demande concernant mon CV, n'hésitez pas à me contacter!



Cordialement,

Mathilde



Mes compétences :

Business

Marketing

Web

Web-marketing

Webmarketing