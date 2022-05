Mathilde ROUX DE LUSIGNAN

Après une première expérience dans le milieu financier au sein d’HSBC Securities (France) SA. durant laquelle j’ai pu mettre en pratique les connaissances acquises en Administration du Personnel, Paie, Formation; j'ai rejoint le milieu parapétrolier au sein du Groupe CGG. Mes missions ont d'abord porté sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et le Recrutement. Puis, l'opportunité m'a été offerte de me spécialiser en Mobilité Internationale avec la mise en place d'une politique expatriation, la gestion des expatriés, l'embauche des salariés étrangers, les transferts de contrats, etc.

Ces différentes missions m'ont permis de développer des compétences techniques, mais également une capacité de travail en équipe, l’écoute, l’empathie mesurée, l’anticipation, l'organisation et le sens des priorités.



Mes compétences :

Immigration

Couverture Sociale

Compensation & Benefits

Relocation

Classification Hay

Fiscalité

Certification OPQ

Expatriation

Mobilité internationale

Ressources humaines

GPEC

Gestion de projet

Management

Développement RH

Paie

Formation

RH

Formation professionnelle

Communication interne

Déclarations sociales et fiscales

Impatriation