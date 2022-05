Mathilde ROY

Après 5 ans en tant que chargée de mission tri et prévention des déchets, j'ai souhaité poursuivre ma carrière professionnelle dans l’évènementiel.

J'ai repris une formation en Organisation et Management de l'Evénement avec laquelle j'ai effectué un stage au Parc des Expositions Marseille Chanot.

Déjà familiarisée avec la gestion de projet, j'ai approfondi et renforcé mes compétences et connaissances en management d'évènements.



Je recherche un emploi en tant que chargée de projet évènementiel, de préférence sur Marseille, mais des grandes villes comme Lyon, Bordeaux et Toulouse, m'attirent également.



Mes compétences :

Conception

Conduite de réunion

Gestion de groupe

Groupe de travail

Mise en place d'indicateurs

Planning

Présentation

Analyse des besoins

Coordination

Planification

Anticipation

Organisation d'évènements