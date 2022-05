Mathilde SAFAH

Partie d’un poste ADV j’ai évolué vers des postes plus commerciaux et avec des responsabilités et de l’autonomie pour arriver à mon poste actuel de coordinatrice Service Clients qui allie toutes mes compétences et me permet de développer mon sens du management et de la priorisation des tâches.

Toujours prête à relever des défis je cherche un poste qui allie commerce et environnement international, toujours avec l'objectif de travailler en équipe.



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Organisation

Adaptabilité

Initiative

E-commerce

Traduction

Service client

Gestion de la relation client

Suivi clientèle