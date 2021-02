Moinier DANIEL

En plus de l'activité professionnelle, j'ai adhéré au CJD (Centre des jeunes Dirigeants)7 ans, au MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens)2 ans, depuis 1997 à la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises)toujours en cours



Je suis invité permanent du Medef à Paris, Lyon

Secrétaire de l'Association : Créer Ensemble un Environnement Vital.



Participant à de nombreuses conférences Economiques, Sociales, politiques, RH...



Délégué auprès de l'Enseignement, Académie

Délégué à la réinsertion, PLIE, Maison de l'Emploi



Ancien de l'Association FNGP Graphologie plus de 10 ans.

Création en 1991, avec quelques cadres, de l'Association CTP (Compétence en Temps Partagé) qui existe maintenant dans de nombreuses ville en France avec une Fédération.



Depuis plus de 10 ans, écrivain socio-économico-politique, 5 livres sortis, le 5ème L'Europe et surtout la France, malades de leurs "Vieux" et un 6ème démarré depuis peu sur les inutilités de nombreuses aides diverses et variées.

Le 4ème : "Le meilleur parcours pour ne jamais être au chômage"

Tous les autres ont eu comme thème de trouver pourquoi la France est en déficit depuis 1975 avec un chômage constant, malgré tous les lois, décrets, etc...

Et des solutions pour retrouver l'équilibre de tous les comptes et même être bénéficiaire, sans chômage avec une augmentation du niveau de vie par le bas.

www.danielmoinier.com



En plus de cela, j'écris dans de nombreux journaux : Les Echos, La Tribune,, l'Express, Capital, Le Monde, Acteurs Publics, 20Mns, EconomieMatin, Planet, Le JDN, L'Internaute, France 2, France TV, Le Parisien, Orange, RTL, L'Expansion, L'OCDE, Zurbains.com, ...



Mes compétences :

Économie

Réseaux

Internet

Tennis

France