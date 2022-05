Mathilde TATINCLAUX

Titulaire d'un DUT "Gestion des Entreprises et des Administrations" et d'une licence pro "Management des Organisations", je dispose de plusieurs années d'expérience dans tous les domaines de la gestion : des RH aux achats, en passant par la comptabilité, le marketing ainsi que la communication.

J'aime la diversité, la variété, la multiplicité des tâches, avoir une vue d'ensemble sur l'organisation, et pouvoir exprimer mes idées et faire preuve d'inventivité. Je suis attirée par le challenge et les responsabilités.

Après avoir développé mes compétences dans différents domaines et au sein d'organisations très différentes, je suis actuellement Responsable de la filière médico-sociale des centres hospitaliers d'Hirson, de Vervins et de Le Nouvion-en-Thiérache, dans l'Aisne.



Mes compétences :

Administratif

Comptabilité

Gestion administratif

Ressources humaines

Négociation achats

Communication

Achats publics

Gestion de projet

Marchés publics

Paie