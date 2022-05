Mathilde VERDAN

Bonjour à toutes et à tous,



D'un caractère organisé et dynamique, je me suis naturellement formée au métier de la communication afin de faire d'une caractéristique naturelle mon métier.



Mon parcours est pluri-disciplinaire : communication évènementielle, publique, environnementale, numérique, interne et externe.

Je suis curieuse de tout et surtout motivée à apprendre et à découvrir de nouvelles choses.



Dynamique et sociable, je m'adapte facilement à mon environnement de travail et je sais faire preuve d'initiative, d'analyse et de réactivité.



Je suis à la recherche d'un emploi. Principalement en communication mais j'étudie toute offre.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas : contactez moi !!!



Bonne journée et à très vite,



Mes compétences :

Développement durable

Relation publique

Sponsoring

Organiser et réaliser de l'évènementiel

Communication institutionnelle

Animer des réunions et des ateliers de travai

Relation Presse

Communication d'entreprise

Supports de communication

Prospection

Partenariat stratégique

Communication externe

Communication digital

Plan de communication adapté à vos besoins

Réseaux sociaux