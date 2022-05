Mattéo CRISTOFARO

J’ai commencé à travailler à l’âge de 17ans en tant que manœuvre dans le gros œuvre. J'ai acquis de l'expérience et évolué par la même occasion. Au bout de quelques années, je suis passé maçon puis chef d'équipe et développer mon expérience dans la gestion des matériaux, du matériel, du personnel...Au bout de quelques années j’ai voulu devenir conducteur de travaux. Pour cela j’ai repris une formation d’un an au Lycée Jean Prouve (GRETA de Lomme) et fait différents stage en entreprise et obtenu mon diplôme. Je suis motivé, dynamique et disponible et espère intégrer rapidement une entreprise comme conducteur de travaux.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Relationnel

Prise de commande

Management

Organisation du travail

AutoCad

Pack Office

Gestion financiére

Microsoft Project