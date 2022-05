Matthew CHAUVIRE

DEVENEZ CONSEILLER RIVALIS expert en pilotage d'entreprise - Contactez-moi au 07.84.27.54.38 et je partagerai avec vous mon expérience au sein de RIVALIS pour vous aider à avancer dans votre projet professionnel.









Mon actualité avant RIVALIS:

Ancien cadre de la restauration collective, j’ai créé la société Activ'Conseil qui a pour objet d’accompagner les patrons de petites entreprises dans le pilotage et la gestion de leurs activités.



Ces patrons sont plus de 2 500 000 en France et j’ai souhaité les aider dans l’accomplissement de leurs rêves professionnels et personnels.



Pour cela, j’ai choisi d’intégrer le réseau RIVALIS fort de plus de 395 conseillers et 15 700 clients situés aux 4 coins de la France.



Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, dirigeant ?

Je peux vous apporter des solutions. Connaissez-vous vraiment l'état de santé de votre entreprise ? Ne croyez-vous pas que sa rentabilité peut être améliorée ?

Si vous avez des difficultés à définir vos objectifs, connaître votre résultat d'exploitation à tout moment, analyser les écarts entre prévisions et réalisations, si vous hésitez à embaucher ou à investir, ...il existe une solution faite pour vous.



Je ne prétends pas posséder "de baguette magique", je vous apporterai simplement mon expertise adossée aux 23 ans d’expérience du Réseau RIVALIS afin de répondre à vos attentes.



Contactez-moi (07 84 27 54 38), le 1er rendez-vous est offert et sans engagement.

