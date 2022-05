Matthias CASTELAIN

Actuellement ingénieur Réseaux & Sécurité au sein de la BU Hosting chez Decathlon, je travaille sur la partie responsabilité de production (maintien en condition opérationnelle) sur la partie LAN/WAN des datacenters du groupe ainsi que sur le cloudsurf (proxy en mode SaaS). J'effectue également de l'exploitation sur la partie sécurité (firewalling, clustering, loadbalancing, ...).



Eléments techniques exploités :

- LAN : switchs, coeurs de réseau, routeurs, sondes, boitier DDI (DNS, DHCP, IPAM)

- Sécurité : firewall, loadbalancers, proxy, appliances Secure Access



J'étais auparavant responsable production des produits de sécurité EndPoint (antivirus, surf internet, VPN/SSL, authentification forte).



Etudiant en 5ème année option Génie Réseau & Multimédia à l'IG2I (Institut de Génie Informatique et Industriel) de Lens - Département de l'école Centrale de Lille.



Président de Mind Up, la Junior Entreprise de l'IG2I



Spécialités :

- Exploitation (niv 3-4) partie réseaux/sécurité Datacenter

- Gestion des infrastructures réseaux LAN (Routeurs, Switchs, AP Wifi, Firewall, Serveur)

- Intégration partenaires (vidéo-surveillance, alarme IP, RFID)

- Etude Couverture WIFI

- Développement Web (xHTML, CSS, jQuery, RubyOnRails, Symfony )



Mes compétences :

3 Com

Cisco IOS

Network management

LAN

Junior entrepreneur

Networks and Information system

WAN

RFID

Networking

Réseaux

Ingénieur