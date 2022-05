Matthias COMPAN

- 10 ans en Contrôle de gestion -

- 5 ans Entrepreneur Restaurateur -



J'ai acquis une large expertise dans de grands groupes internationaux et dans différents secteurs d'activité :

- Tourisme (Nouvelles Frontières / Groupe TUI Travel PLC)

- Industriel & grande distribution (Well / Groupe Sara Lee puis Natexis)

- Service (Fraikin-Locamion / groupe FIAT)

- Service Clients ( MOTOROLA )





Autres expériences formatrices :

* rachat d'une PME, définition de sa stratégie, mise en place des outils de pilotage et de la politique commerciale nécessaire à la réalisation de cette stratégie.



* co-gérant d'une entreprise qui gère un portefeuille de biens immobiliers (sites industriels).



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance

Hôtellerie

International

Luxe

Stratégie

Tourisme

Voyages