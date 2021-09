Matthias WISSEMBERG

Jeune ingénieur diplômé de l'ENSEM et de l'Université Technique de Luleå, je suis actuellement en poste chez Westinghouse en tant qu'ingénieur projet.





Très vite intéressé par le monde de l'entreprise, j'ai rejoint ENSEM Conseil (association de type Junior Entreprise) lors de mon intégration à l'ENSEM. Je m'y suis investi tout au long de ma scolarité en tant que Vice-Président, responsable du pôle qualité (année comptable 2007 et 2008). J'ai donc oeuvré à la mise en place et l'amélioration de process qualité au sein de la structure. En plus de cette mission, j'ai eu la chance de réaliser le suivi de plusieurs projets, de la prise de contact avec le client à la livraison finale.



Désirant travailler et évoluer dans un cadre international, j'ai effectué ma dernière année d'étude à l'Université Technique de Luleå, en Suède, afin d'y obtenir le double diplôme ENSEM-LTU. J'ai ainsi eu la chance de parfaire mon niveau d'anglais, mais aussi de consolider mes acquis techniques en mécanique. J'ai ainsi effectué mon stage de fin d'étude chez Gestamp HardTech à Luleå, entreprise sous-traitante de l'industrie automobile, et spécialisée dans la conception de pièces métalliques à haute valeur ajoutée.



Depuis janvier 2010, je travaille au sein de Westinghouse à l'Engineering services, en tant qu'ingénieur projet.



Mes atouts pour réussir les missions qui me seront confiées, sont : mon ouverture d'esprit, mon dynamisme et mon organisation que je saurai mettre à profit quotidiennement.



