Stéphane WISSEMBERG

Ma force est la chance d'avoir capitalisé de "bonnes pratiques" en multipliant les environnements de travail :

- la souplesse, la prise de décision rapide et autonome de PME,

- la rigueur, l'expertise et l'exigence de gestion de grands groupes,

- la remise en cause personnelle à chaque changement de secteur d'activité,

- le management de profils pluridisciplinaires dans des organisations différentes, (personnel d'exécution, maitrises et cadres)

J'ai ainsi développé une capacité d'analyse, d'adaptation et d'anticipation.

Mes missions s'orientent vers la conduite du changement, le développement commercial et la rigueur financière.

En résumé : bon sens et pragmatisme.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Gestion