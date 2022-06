Matthieu BREITEL

En tant que Responsable Achats et membre du CODIR, ma fonction me permet de développer une très forte culture du résultat. Ma fonction nécessite un sens du management et du relationnel affûté, une capacité de synthèse et d'analyse afin d'atteindre les objectifs fixés ainsi que de mener à bien des négociations complexes.



Mes compétences :

Développement des compétences

Etre à l'écoute, disponible

Mobilisation des Equipes

Délégation

Analyser les besoins et définir les objectifs

Respect des engagements

Maitrise de soi