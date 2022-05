Matthieu FRANCOIS

11 ans d'expérience en pilotages de projets

3 ans d'expérience en développement

8 ans d'expérience en recherche scientifique





MES COMPETENCES PROFESSIONNELLES



-Coordination d'équipe projet (équipe de 3 à 10 ETP, pilotage simultané de plusieurs projets)

-Suivi d'avancement et reporting détaillé

-Gestion du planning dans le respect des délais et budgets impartis

-Recueil et validation des besoins et processus métier - Conception fonctionnelle et technique

-Garantie de la cohérence globale avec analyse des risques et prise en compte des impacts

-Suivi des mise en production et supervision des contrôles qualités et performances



Aptitudes à la médiation, bon relationnel, capacités danalyse et dadaptation, bon rédactionnel





MON PARCOURS PROFESSIONNEL



Chefferie de Projet au sein de Leroy Merlin France, domaine IT Offre (3 ans)

-> Build et Run de 4 outils pour le équipes marchés, SAV et juridiques

-> Fiabilisation de flux transverses Supply / Centrale dAchat / Web et mise en place dun outil de monitoring opérationnel



Chefferie de Projet pour le Centre de Service au sein de Smile (2 ans)

-> gestion complète de 4 comptes clients E-Commerce



Chefferie de Projet au sein de la DSI de 3 Suisses international pour plusieurs enseignes (9 ans)

- > Accompagnement des transformations Front et Back Office dans le cadre du programme VINCI de refonte des systèmes stratégiques de lentreprise.

- > Garantir la performance technique et fonctionnelle des plate-formes E-Commerce



Recherche et développement en Sciences des Matériaux (8 ans)

- > secteurs: Aéronautique, Aérospatiale, Nucléaire et Ferroviaire

- > Coordination d'équipes pluridisciplinaires

- > Rédaction de publications Internationales

- > Présentation des travaux dans le cadre de colloques internationaux





MES SECTEURS DE COMPETENCES



E commerce

Centrale d'achat

Supply