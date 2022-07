Maud BAUDEAN

Après un master d'histoire de l'art et un master professionnel de communication (arsenal)et de sociologie (rapport politique et social homme -femme), je me destine aujourd'hui avec enthousiasme au métier de chargée d'insertion professionnelle dont l'une de mes spécificités est notamment de monter des ateliers ou évènement sur l'estime et l'affirmation de soi. De plus, par mes expériences professionnelles et artistiques, je monte des ateliers pour les demandeurs autour du théâtre et de la créativité de ces personnes. De plus, je suis en train de penser à créer deux formations liées à la communication et au marketing.