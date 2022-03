Professionnelle confirmée, mon profil multispécialiste me permet d’accompagner les entreprises dans la mise en place stratégique et opérationnelle de leur communication à 360°.



Avec près de 10 ans d'expertise en communication, événementiel et gestion de projets sur des secteurs d'activités variés (assurance, tourisme, transport, culture, institution...), j’apporte mes convictions et mon énergie pour répondre de façon efficace et proactive aux problématiques d’image, de notoriété ou de développement commercial.



Pour plus d'informations sur mon parcours, je vous invite à consulter mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/maud-boche



Ce qui me passionne ?

-- > La gestion de projet, les nouvelles technologies, le management, le travail collaboratif et les relations humaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Outils Nomades

Outils collaboratifs

Graphisme et illustration

Réseaux sociaux

Nouvelles technologies

Sites web

Relations Presse

Communication

Veille

Marketing & Webmarketing

Google apps

Evénementiels et salons

TIC

Android

Marketing

Rédaction

Web

Management